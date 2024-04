Merate, meriti ed eccellenze: premiati 68 studenti con le borse di studio

La cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta martedì pomeriggio in Auditorium

I premi sono andati agli studenti delle medie e delle superiori

MERATE – Ben sessantotto studenti premiati con le borse di studio. L’amministrazione comunale ha voluto riconoscere, anche quest’anno, il merito e l’impegno dei ragazzi e delle ragazze che hanno mostrato determinazione, costanza e risultati negli studi. La cerimonia di conferimento delle borse di studio si è tenuta nel tardo pomeriggio di martedì all’interno dell’auditorium comunale.

Due, come da tradizione, le categorie dei premi, suddivisi in merito (rivolto agli studenti delle scuole superiori, tenendo conto anche del reddito) e le eccellenze (destinate a chi ha concluso in maniera brillante il ciclo di studi, sia alla secondaria di primo grado che a quella di secondo).

A dare il benvenuto ai presenti è stato il sindaco Massimo Panzeri che ha rivolto un ringraziamento in primis alle famiglie per il sostegno e l’aiuto ai figli e poi ai docenti per la passione con cui svolgono il proprio lavoro. La neo assessora all’Istruzione Norma Maggioni ha poi preso a prestito le parole della canzone “Non siete soli” del musicista Alex Fusaro sottolineando come non sia facile “dovere dimostrare sempre a tutti che la vostra vita è bella e senza e problemi e invece ogni giorno ne siete pieni…”.

Dopodiché spazio agli studenti e alle studentesse chiamati uno alla volte sul palco per ricevere una pergamena e un omaggio offerto da Autocogliati, azienda rappresentata da Stefano Cogliati. A consegnare gli attestati, a rotazione, sono stati il vicesindaco Alfredo Casaletto, gli assessori Norma Maggioni, Fabio Tamandi e Paolo Centemero e i consiglieri Franca Maggioni (ex assessore a welfare e istruzione), Alessandro Vanotti, Angelo Panzeri e Aldo Castelli.

Nessuna candidatura è arrivata per la categoria Stem, riservata agli studenti che hanno iniziato un percorso universitario nelle materie scientifiche e quindi non è stato possibile attribuire nessuna borsa di studio di questa specifica categoria.

Ecco i premiati

Merito

Eccellenze

