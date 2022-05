Merate, non solo Holy Trip. Ecco l’ordinanza anti caos post vittoria del campionato

Istituita una sorta di zona rossa in centro con il divieto di consumo e somministrazione di bevande alcoliche o in contenitori di vetro

Tre le ordinanze pubblicate dal Comune per regolamentare un fine settimana che si annuncia particolarmente caldo in città

MERATE – Non solo l’Holy Trip. A preoccupare a Merate, per il prossimo fine settimana, è anche l’ultima partita di campionato con i match incrociati tra Milan e Inter, valevoli per l’assegnazione dello scudetto. E così, dopo aver provveduto a pubblicare le ordinanze relative alla modifica della viabilità e al rispetto della sicurezza e del decoro urbano per il festival dei colori in programma sabato pomeriggio a Brugarolo (qui l’articolo in merito), l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimo Panzeri, ha provveduto a pubblicare anche un provvedimento in materia di tutela della sicurezza urbana e del decoro anche in occasione dell’ultima partita di campionato in programma domenica alle 18.

I motivi sono facilmente intuibili e sono indicati, in premessa, nell’ordinanza che racchiude in una sorta di zona rossa il centro cittadino e precisamente Piazza Italia, via Del Collegio Manzoni, via Carlo Baslini, Piazza Prinetti, Piazza della Vittoria, via Trento, via Viganò, viale Lombardia, via Indipendenza e via Terzaghi. Presagendo una notevole affluenza di tifosi nel salotto della città e ritenendo necessario prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l’incolumità dei residenti, l’amministrazione ha ritenuto doveroso adottare delle misure per contrastare l’abbandono di contenitori di bevande e alimenti in vetro, lattine o similari, non solo riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non responsabile di bevande alcoliche ma che possono anche costituire pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private e per l’incolumità delle persone.

Da qui il divieto di consumare bevande alcoliche e di detenere e consumare bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico all’interno della “zona rossa”, nonché il divieto, a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande del centro, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente per asporto bevande alcoliche e bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine.

Il dispositivo sarà in vigore domenica dalle 18 alle 24. Previste sanzioni da 50 a 500 euro.