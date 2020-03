Merate, ospedale: ampliato il Pronto soccorso per gestire l’emergenza coronavirus

Traslocati gli uffici della direzione sanitaria per creare due ingressi separati

L’Asst Lecco precisa: “Si tratta di una ristrutturazione temporanea per gestire l’emergenza”

MERATE – Il Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic si allarga per gestire al meglio l’emergenza Covid 19. Sono finiti da pochi giorni i lavori di ristrutturazione temporanea dei locali situati a piano terra, a fianco del Pronto Soccorso. Gli spazi dove erano situati gli uffici della direzione sanitari sono stati riconvertiti ad area Pronto Soccorso Covid 19 in modo da aver più spazio per affrontare i numerosi arrivi al presidio sanitario di via Cerri.

Dalla direzione dell’Asst Lecco fanno sapere che si tratta di una ristrutturazione temporanea legata al particolare momento vissuto dall’ospedale meratese, praticamente riconvertito interamente, ad eccezione del reparto di Ostetricia, alla gestione dei pazienti affetti da coronavirus.

La riorganizzazione si è resa necessaria per separare gli accessi al Ps in modo da non far entrare in contatto i pazienti, potenziali o conclamati, affetti da Covid con quelli che invece si recano o sono stati trasportati alla struttura per le ordinarie criticità mediche. Per questi ultimi l’accesso alla struttura avverrà infatti dalla parte retrostante, nel corridoio dove fino a poco tempo fa era presenta la direzione, ora trasferita nel padiglione di via Cerri.