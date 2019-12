Merate, protezione civile in festa per il 30esimo di fondazione

Il gruppo, ora coordinato da Andrea Bonfanti, venne fondato nel 1989 da Antonio Cova

Alla festa hanno preso parte i vertici provinciali e una ventina di gruppi comunali

MERATE – Protezione civile Merate in festa per il 30esimo anniversario di fondazione. Un compleanno importante e significativo festeggiato ieri, domenica, alla presenza dei vertici provinciali e di una ventina di gruppi comunali della Protezione civili. I festeggiamenti si sono aperti con l’ammassamento dei mezzi davanti a Palazzo Tettamanti, da dove le tute gialle si sono poi dirette alla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio per partecipare alla messa celebrata da don Luigi Colombo.

Il sacerdote ha dato il benvenuto ai tanti volontari che hanno colorato di giallo le prime banche della chiesa, sottolineando poi nella predica l’infaticabile e insostituibile lavoro svolto gratuitamente a favore della comunità sacrificando anche la vita personale e familiare.

Panzeri: “Investiamo sulla prevenzione”

Dopodiché, il gruppo ha fatto ritorno in Comune per la cerimonia istituzionale. Il sindaco Massimo Panzeri ha ribadito il grande lavoro svolto dalla Protezione civile in caso di calamità ed emergenze, eventualità con cui purtroppo il territorio lecchese ha avuto suo malgrado a che fare la scorsa estate. “L’impegno deve essere massimo nel campo della prevenzione. Quindi ben vengano iniziative ed esercitazioni, come quella di Fiumi Sicuri che quest’anno ha interessato il torrente Molgora, per evitare situazioni pericolose e dannose in caso di emergenze. Il mio augurio è che possiate trascorrere in serenità le imminenti festività natalizie”. Un attestato di stima e riconoscenza a cui si è unito il presidente della Provincia Claudio Usuelli, pronto a mettere in luce il valore strategico dei diversi gruppi di protezione civile comunali.

Il discorso della presidentessa della Pc provinciale

Realtà vive e attente al proprio territorio coordinate a livello provinciale e sempre pronte a dare una mano, al di fuori dei propri confini, in situazioni di difficoltà. Lo ha rimarcato la presidentessa provinciale della Protezione civile Domizia Mornico, presente ai festeggiamenti insieme al suo vice Michele Motta, al segretario Mauro Viganò e al consigliere provinciale Alfonso Corti. Mornico ha sottolineato come anche il gruppo di Merate abbia dato un significativo contributo alla maxi emergenza di Casargo la scorsa estate. “L’obiettivo per il prossimo anno è quello di potenziare i corsi di formazione e le esercitazioni in modo da avere volontari sempre più preparati e pronti a gestire le emergenze”. Mornico ha poi voluto ringraziare in modo particolare Andrea Bonfanti, coordinatore della Pc di Merate per il lavoro fin qui svolto: “E’ una persona fantastica che mette tanta passione e professionalità in quello che fa. Crede e ama il suo territorio, ma non per questo non collabora con gli altri”.

Il grazie di Bonfanti

Parole di elogio che lo stesso Bonfanti ha incassato con un sorriso, ricordando la storia del gruppo da lui coordinato. “Siamo nati trent’anni fa quando Merate era ancora in Provincia di Como. Eravamo un gruppo piccolo. Siamo riusciti a evolverci stando sempre al passo con i tempi. Se siamo oggi qui, lo dobbiamo a diverse persone, tra cui il nostro fondatore Antonio Cova che ringrazio di cuore. Il grazie va a tutti i volontari di oggi, alcuni dei quali c’erano anche 30 anni fa e anche a quelli che sono poi usciti dall’associazione. Un grazie speciale va a chi non è più con noi, ovvero Leonardo, Arturo, Paolo, Angelo e Silvano. Il nostro obiettivo è essere qui ancora tra 30 anni a festeggiare un altro importante compleanno”. Un auspicio condiviso da tutta la comunità, grata alla protezione civile per le tante attività svolte per prevenire e mettere in sicurezza il territorio”.

ALTRE IMMAGINI NELLA GALLERIA