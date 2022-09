Merate, torna dopo due anni di stop il mercatino dei bambini

Appuntamento il 1° ottobre in piazza Prinetti con il mercatino dei bambini a Merate

Per poter diventare commercianti per un giorno bisogna iscriversi entro il 24 settembre

MERATE – Torna, dopo due anni di stop forzato imposto dal Covid, il mercatino dei bambini a Merate, l’apprezzata iniziativa promossa dall’associazione di commercianti e artigiani La nostra mela per dare la possibilità, ai più piccolini, di trasformarsi commercianti per un giorno allestendo un banchetto di vendita con giochi, peluche, libri, biciclette e monopattini nel cuore della città.

L’appuntamento è in programma sabato 1° ottobre dalle 15 alle 18 in centro, con Piazza Prinetti trasformata in un grande mercato a cielo aperto pieno di colori, entusiasmo e vivacità. Come da copione, parte del ricavato verrà donato ad Abio Merate e all’associazione Maria Letizia Verga.

I bambini e i ragazzi che desiderano partecipare come espositori devono compilare il modulo in allegato (QUI IL LINK) e consegnarlo entro il 24 settembre ai negozi Merceria Ripamonti (via Manzoni), L’Erboristeria (Piazza Prinetti) e Lady Abbigliamento (via Baslini) di Merate.