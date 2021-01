Merate, via Forlanini si rifà il look. Lavori anche per la regimentazione delle acque

Il costo dell’intervento ammonta a 120mila euro, di cui metà finanziato dalla Regione

Posizionato il primo strato di asfalto mentre quello definitivo verrà posato in primavera

MERATE – Procedono a ritmo spedito i lavori di riqualificazione e regimentazione idraulica in via Forlanini a Novate. L’intervento, dal costo di circa 120mila euro, finanziato per metà grazie a un contributo regionale, è stato affidato, tramite appalto, alla ditta Cazzaniga & Fumagalli, i cui operai erano al lavoro nei giorni scorsi per effettuare la prima e sostanziosa tranche di interventi.

“E’ stato effettuato l’allargamento di un tratto di strada e posato il primo strato di asfalto, mentre quello definitivo verrà posato in primavera quando le temperature renderanno possibile effettuare, in maniera ottimale, questo lavoro” puntualizza il sindaco Massimo Panzeri, delegato ai Lavori pubblici.

Così come previsto dal progetto, è stato interrata la linea dell’energia elettrica e sistemati i sottoservizi mentre circa a metà strada è stato acquisito un parcheggio dove sono stati posizionati i pozzi perdenti necessari per garantire un adeguato scarico dell’acqua ed evitare quindi nuovi allagamenti.

Un intervento molto atteso quello iniziato che va a sistemare definitivamente una strada rimasta finora asfaltata a metà. Non solo, ma proprio le condizioni accidentate della via erano stato oggetto di una causa portata avanti da alcuni residenti davanti ai giudici conclusasi dopo un’odissea durata più di 10 anni.