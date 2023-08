Merate, viale Verdi diventa senso unico per i lavori di asfaltatura

I lavori di asfaltatura inizieranno il 7 agosto e si concluderanno il 18 agosto

Impossibile immettersi dalla Statale in viale Verdi: accessi bloccati anche alle vie laterali

MERATE – Senso unico lungo viale Verdi (in uscita) da lunedì prossimo, 7 agosto a venerdì 18 agosto. L’intervento di modifica alla viabilità si è reso necessario per consentire i lavori di asfaltatura della lunga arteria che collega da est a ovest la città, connettendo molti servizi di pubblica utilità.

Si tratta di fatto degli ultimi lavori del corposo intervento di riqualificazione che ha interessato la via, con la sostituzione dei semafori con le rotonde alle intersezione con via Turati e via Cernuschi, l’eliminazione della pista ciclopedonale e la creazione di ampi e lunghi marciapiedi a servizi di abitazioni e attività commerciali. Risagomate anche le aree davanti alla scuola materna e all’asilo nido Girotondo con la creazione di un nuovo parcheggio e la zona limitrofa al Panificio Tamandi dove i posteggi sono stati traslati tutti da una parte.

Atteso da anni e oggetto anche di un concorso di idee, l’intervento si è prolungato di più rispetto a quanto ipotizzato dal cronoprogramma presentato l’estate scorsa dall’amministrazione comunale. Ormai però siamo agli sgoccioli, con la sistemazione della pavimentazione sconnessa e piena di buche, dovute anche ai lavori di scavo effettuati.

L’intervento di asfaltatura comporterà la trasformazione del viale in una strada a senso unico in uscita dalla città, ovvero da via De Gasperi a via Statale, lungo la SS 342 con la contestuale chiusura della corsia d’ingresso in viale Verdi dalla Statale. Non solo. E’ prevista la chiusura dell’accesso da viale Verdi a via Rossini (tratto sud), a via Puccini (tratto sud), a via Santa Maria di Loreto (lato sud), a via Fratelli Cernuschi, in tutti i casi sia in entrata che in uscita.

I lavori comporteranno delle chiusure e deviazioni temporanee del traffico in corrispondenza delle tre rotonde presenti sul viale.

L’impresa esecutrice provvederà ad informare la cittadinanza con apposita cartellonistica lungo la strada oggetto d’intervento.