Missaglia, Sp 54 chiusa di notte per la posa del ponte sul Molgoretta

La posa del ponte sul Molgoretta, necessario per la nuova pista ciclopedonale, verrà effettuata di notte

La Sp 54 verrà chiusa a Missaglia dalle 20.30 di martedì 21 alle 3 di mercoledì 22 novembre in entrambi i sensi di marcia

MISSAGLIA – La strada provinciale 54 verrà chiusa dalle 20.30 di martedì 21 alle 3 di mercoledì 22 novembre per la posa del ponte sul torrente Molgoretta, previsto nell’ambito dei lavori di completamento della pista ciclopedonale tra Lomaniga e Barriano.

La Provincia di Lecco ha infatti pubblicato un’ordinanza che prevede la chiusura totale (quindi in entrambe le direzioni) notturna al traffico della Sp 54 nel Comune di Missaglia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Vivaldi a la rotatoria di via degli Ulivi.

La chiusura è necessaria per permettere la posa del ponte pedonale che permetterà a chi utilizzerà la nuova ciclabile in via di completamento ai lati della provinciale di scavalcare il torrente Molgoretta.

Nell’ordinanza, firmata dal dirigente del settore di competenza, si precisa come i disagi all’utenza saranno comunque limitati visto il limitato lasso di tempo della chiusura e l’esistenza di percorsi viabilistici alternativi.