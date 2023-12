Montevecchia: inaugurata la passeggiata natalizia del Brughè

La passeggiata natalizia del Brughé è stata realizzata da un gruppo di volontari

Non solo decorazioni, ma anche la voglia di rinforzare lo spirito di appartenenza alla comunità dove si vive

MONTEVECCHIA – “Benvenuti alla passeggiata natalizia del Brughè creata per voi da noi con pochi mezzi, tanta umiltà e soprattutto amicizia per infondere nei vostri cuori, anche che con poco, un momento di gioia e letizia. Adesso aiutatevi anche con la vostra fantasia e lasciatevi trasportare dalla magia del momento, con l’augurio che Natale vi porti anche nelle piccole cose serenità e felicità, perché l’uomo felice non è colui che ha tutto, ma è colui che riesce a far brillare quello che ha”.

La poesia del montevecchino Carlo Conti, scritta su un cartellone, ha accolto ieri, domenica, tutte le persone che hanno voluto partecipare all’inaugurazione della passeggiata natalizia in via del Brughè, realizzata da un gruppo di volontari residenti nella zona.

Un’iniziativa pensata e voluta non solo per rendere più bella e accogliente la popolosa via montevecchina, ma anche e soprattutto per creare e rinforzare lo spirito di condivisione e di partecipazione all’attività del paese.

Il risultato non ha deluso le aspettative con l’intera via vestita a festa con fiocchi e nastri rossi, decorazioni artigianali, disegni natalizi sui cancelli, sui balconi e sulle siepi e gli alberi addobbati con pacchi di tutti i colori. Non poteva mancare una postazione per la foto natalizia di ricordo e quella riservata a Babbo Natale.

A tagliare il nastro il consigliere comunale, Oreste Rovelli presente insieme al sindaco Ivan Pendeggia che si è complimentato con i volontari per l’impegno profuso lanciando l’auspicio che il prossimo anno altre vie possano seguire l’esempio del Brughè vestendosi a festa.

La festa è poi proseguita nel pomeriggio con l’arrivo di Babbo Natale a bordo di un’auto d’epoca: i bambini hanno potuto consegnare la letterina e concedersi una foto ricordo. La passeggiata natalizia sarà allestita in via del Brughè fino al 7 gennaio.