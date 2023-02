“NO2 no grazie!” arriva a Merate: al via il rilevamento del biossido di azoto

Posizionati tre campionatori per rilevare la concentrazione di biossido di azoto in città

Il comitato civico ambiente ha deciso di aderire alla campagna “NO2 no grazie” promossa dall’onlus Cittadini per l’aria

MERATE – Anche Merate aderisce alla campagna “No2 no grazie!” promossa dall’onlus Cittadini per l’Aria. E lo fa, grazie all’impegno assunto dal comitato civico ambiente, posizionando tre campionatori per rilevare le concentrazioni di biossido di azoto in tre punti chiave della città, ovvero via San Francesco, via Fratelli Cernuschi e viale Verdi.

“Abbiamo subito aderito alla campagna posizionando il 4 febbraio tre campionatori che fino al 4 marzo rileveranno le concentrazioni di biossido di azoto, inquinante atmosferico comunemente associato alle emissioni da traffico, particolarmente dei diesel. I campionatori verranno poi inviati a laboratori di analisi che misureranno la quantità di NO2 trattenuta nella sostanza assorbente” precisa la presidente Elena Calogero, sottolineando come Merate fosse presente nella mappatura effettuata nell’ambito dell’importante progetto di scienza partecipata sulla qualità dell’aria in Italia.

Tra gli obiettivi della campagna NO2 No grazie!, oltre alla mappatura dettagliata della qualità dell’aria, anche quello di informare e coinvolgere gli amministratori al fine di attivare misure di riduzione degli inquinanti atmosferici attraverso l’adozione di politiche locali per proteggere la salute di tutti.

“Appena avremo pronti i risultati del monitoraggio li comunicheremo” conclude Calogero dando appuntamento ai prossimi mesi.