“Non esistono cattivi ragazzi”: a Merate arrivano don Burgio e Daniel Zaccaro

L’incontro è in programma venerdì 5 maggio all’Auditorium Giusy Spezzaferri

Relatori don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria e Daniel Zaccaro, il “bullo” diventato educatore

MERATE – “Non esistono cattivi ragazzi”: è il titolo dell’incontro in programma venerdì 5 maggio alle 21 all’auditorium comunale Giusy Spezzaferri.

Organizzata dall’assessorato al Welfare, guidato da Franca Maggioni, insieme alla Pastorale giovanile della Parrocchia di Merate e da Piazza l’Idea, La Grande Casa, l’iniziativa vedrà la presenza di due importanti relatori, ovvero don Claudio Burgio cappellano del Carcere minorile Cesare Beccaria e fondatore della comunità Kairos di Vimodrone, e di Daniel Zaccaro, educatore e protagonista del libro Ero un bullo di Andrea Franzoso.

L’evento è stato pensato ed è quindi indicato in particolar modo per gli adolescenti e per i giovani.