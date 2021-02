Due classi in quarantena da ieri, lunedì, per positività alla scuola primaria e alle medie

Il sindaco è preoccupato dall’aumento dei contagi: “Dobbiamo prestare la massima attenzione, il virus circola ancora”

OLGIATE – Contagi in aumento a Olgiate, dove da ieri, lunedì, due classi sono state messe in quarantena a seguito della positività riscontrata in due alunni. Si tratta di una seconda elementare e classe prima della scuola secondaria di primo grado. Le persone attualmente positive sono pari a 30, con una rapida crescita rispetto agli ultimi giorni. Basta pensare che nella diretta Facebook di sabato il sindaco Giovanni Battista Bernocco parlava di 15 tamponi positivi: “Molte persone erano in attesa del referto del test molecolare che ha dato purtroppo esito positivo. Attualmente sono 30 le persone positive ma temo che questo numero possa aumentare ancora visto che ci sono altri olgiatesi in attesa di esito”.

Particolarmente preoccupato per la situazione nelle scuole, il sindaco ha contattato telefonicamente i parroci di Olgiate, don Emanuele Colombo e quello di San Zeno, don Giancarlo Cereda, chiedendo attenzione per le attività di catechismo.

Un appello, quello alla prudenza, che il primo cittadino rivolge a tutti i proprio concittadini, sottolineando anche di aver potenziato i servizi di controllo del territorio, con particolar riferimento ai bar del territorio per verificare il rispetto dell’orario di chiusura per le 18 e, più in generale, delle normative anti Covid.