Olgiate: un concorso di idee per riqualificare la piazza della stazione

In palio un premio da 3mila euro per il vincitore del concorso di idee

L’obiettivo è riqualificare la piazza della Stazione valorizzando la fontana monumentale e le vie limitrofe

OLGIATE – Un concorso di idee per rilanciare e riqualificare la piazza della stazione e le zone limitrofe, da via IV novembre a via Stocksmoor passando per via Fabbricone, via Roma e via della Stazione. A lanciarlo è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bernocco con l’obiettivo di valorizzare la monumentalità della fontana e riorganizzare la viabilità e i parcheggi per consentire la fruizione e l’accessibilità dell’area.

L’iniziativa nasce dalla considerazione che, a oggi, la piazza della Stazione, è un’area fruita in modo non regolamentato e che presenta pertanto una connotazione negativa, non compatibile dal punto di vista fruitivo e percettivo con la fontana monumentale presente.

Il concorso di idee, rivolto a professionisti e al quale sarà possibile partecipare fino al 26 aprile 2024, si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di un premio da 3mila euro al vincitore.

Tra le indicazioni fornite ai partecipanti quella di ripensare lo spazio urbano oggetto di riqualificazione, non più come uno spazio di mera viabilità e parcheggio, ma come uno spazio in grado di far emergere la sua singolare identità architettonica e integrarsi con una sua più attiva partecipazione alla vita del paese, fino a diventarne un luogo primario e di connessione con il municipio e il centro storico.

Attenzione dovrà essere posta alla fontana e alle aree limitrofe, rendendole dei luoghi riconoscibili e interconnessi tra loro.

Non solo. Le proposte progettuali dovranno tener conto delle attività commerciali presenti nella zona della stazione ferroviaria, ponendosi in armonia con il contesto e con l’esistente. Verrà posto una particolare attenzione anche alla fattibilità e alla coerenza economica (intesa non solo dal punto di vista della realizzazione, ma anche della successiva manutenzione), che renda tangibile l’ipotesi di una sua fattibile realizzazione nel prossimo futuro.

Il progetto dovrà prevedere anche uno studio di illuminazione pubblica dove l’eventuale inserimento di nuovi punti luce o la sostituzione di quelli esistenti avranno lo scopo di completare l’opera e migliorarne l’estetica ed il design.

Punti di merito verranno dati all’inserimento di arredi innovativi e di qualità, moderni e accessibili, e di pavimentazioni idonee, che dovranno resistere e coesistere col verde presente e di nuovo inserimento, oltre che sull’utilizzo di materiali che non assorbano oli, antiscivolo, resistenti, e che preservino nel tempo la loro durabilità e il loro splendore iniziale.