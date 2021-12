48 anni, don Alessandro Fusetti è originario di Turate ed è vicario alla comunità pastorale di Brugherio

L’arrivo a Osnago dal 10 gennaio mentre a marzo professerà la sua fede davanti al vescovo

OSNAGO – Sarà don Alessandro Fusetti il nuovo parroco di Osnago. 48 anni, ordinato sacerdote nel 1999, don Alessandro è nato a Turate, provincia di Como, paese dove è cresciuto frequentando l’oratorio. Ottenuta la maturità presso l’istituto tecnico agrario di Limbiate, a 19 anni è entrato in seminario. Dopo essere diventato sacerdote, ha prestato servizio come coadiutore dell’oratorio per sette anni a Bresso, nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso. E’ poi stato trasferito nella parrocchia milanese del Rosario, in via Solari, sempre come coadiutore arrivando, nel 2016, a svolgere servizio come vicario nella comunità pastorale a Brugherio, dove è referente della parrocchia di Sant’Albino e incaricato della catechesi dell’iniziazione cristiana per conto del parroco della comunità.

“Dal 10 gennaio 2022 sarà amministratore parrocchiale di Osnago e all’inizio di marzo professerà la sua fede davanti al vescovo e riceverà da lui l’incarico ufficiale di parroco – ha puntualizzato sul bollettino parrocchiale don Fabio Biancaniello, parroco di Montevecchia nonchè decano di Merate a cui è stata affidata, pro tempore, la parrocchia di Osnago dopo la scomparsa di don Costantino Prina -. Ringraziamo il Signore per questo dono e preghiamo per lui e per chi avrà in dono la sua presenza”.