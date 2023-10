Osnago, doppia raccolta alimentare in novembre per Adotta una famiglia

Appuntamento con i volontari di Adotta una famiglia il 4 novembre e il 18 novembre

La raccolta è a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà

OSNAGO – Doppio appuntamento con la raccolta di Adotta una famiglia a novembre. Si comincia sabato 4 novembre quando i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per la raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

In questo momento le necessità sono soprattutto di zucchero, tonno e latte.

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e anche beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità.Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, nonchè gli alimenti raccolti grazie alla rete provinciale Save the Food.

La raccolta alimentare verrà replicata anche sabato 18 novembre davanti alla Conad di Osnago, che ha aderito alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Inoltre nelle prossime settimane sarà in distribuzione nelle caselle postali degli osnaghesi un pieghevole che illustra in sintesi quanto fatto nei 12 anni di attività e le modalità per contribuire all’iniziativa (QUI IL VOLANTINO).

Attualmente sono seguite dal programma di sostegno alimentare 31 famiglie per un totale di 119 persone (73 adulti e 46 minori)

La raccolta alimentare ritornerà il 2 dicembre.