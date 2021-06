Nuovo appuntamento sabato 3 luglio in piazza Vittorio Emanuele

La raccolta alimentare è promossa in favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà

OSNAGO -Sabato 3 luglio i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità.

“In questo momento siamo scarsi in magazzino di caffè, zucchero, spaghetti e tonno” fanno sapere gli organizzatori.

Chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548 oppure destinare i punti-spesa maturati presso il punto vendita Conad alla nostra iniziativa.

Adotta una Famiglia è un progetto congiunto di Comune e Parrocchia di Osnago che – accanto alla distribuzione di alimenti – prevede l’erogazione di sussidi agli osnaghesi in difficoltà economica, l’iniziativa di mutuo aiuto tra studenti Da studente a studente, le borse sociali per l’attività sportiva, lo sportello IncontraLavoro per supportare che è alla ricerca di un’opportunità lavorativa per rilanciare il proprio progetto di vita.

La raccolta alimentare ritornerà sabato 4 settembre.