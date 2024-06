Ospedale di Merate: chiusa la subintensiva dell’Inrca: “Al lavoro per trovare alternative”

La presa di posizione di Asst Lecco a seguito della chiusura dell’unità di subintensiva decisa dall’Inrca per carenza di personale

MERATE – Preoccupati per la chiusura dell’unità di terapia subintensiva respiratoria e al contempo impegnati a trovare soluzioni organizzative interne per creare un’offerta alternativa a breve. Con una nota l’Asst di Lecco ha voluto puntualizzare la propria posizione in merito alla chiusura del reparto di terapia subintensiva deciso dall’Inrca a seguito della mancanza di infermieri. Il direttore generale Marco Trivelli ha precisato: “Siamo preoccupati per la temporanea chiusura causa carenza di personale infermieristico decisa da Inrca dell’unità di terapia subintensiva respiratoria che ha posizionato presso l’ospedale di Merate. Apprezziamo come questa unità abbia lavorato all’interno del Presidio Mandic in questi anni e laspecificità dei suoi servizi.

Pur essendosi ampliata l’offerta di letti di pneumologia, ASST sta cercando di trovare soluzioni organizzative interne per creare u’offerta alternativa di assistenza subintensiva entro breve tempo anche in collaborazione con il personale medico e la Direzione di Inrca”.