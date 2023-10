Ospedale di Merate, il grazie di ostetriche e Oss all’ex primaria Dell’Anna

Le ostetriche e le Oss del reparto di Ginecologia hanno voluto ringraziare pubblicamente Tiziana dell’Anna, la primaria che si è dimessa qualche giorno fa

“Grazie a lei, noi Ostetriche possiamo esprimere al meglio le nostre competenze assistenziali: accogliere, accudire, curare, proteggere”

MERATE – Una lettera per condividere con tutti la stima e la solidarietà per Tiziana dell’Anna, la primaria facente funzioni del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Leopoldo Mandic che, qualche giorno fa, ha rassegnato le dimissioni dall’Asst Lecco, restando in servizio fino a fine anno.

Una decisione clamorosa che ha sollevato più di un dubbio sul futuro del punto nascite del presidio di via Cerri, dove negli ultimi anni si sono ridotti significativamente i parti e che ha anche acceso i riflettori sull’emorragia di personale medico e infermieristico all’interno dell’ospedale di Merate e anche di Lecco.

Pur non nascondendo il proprio dispiacere per la scelta presa dall’ormai ex primaria Dell’Anna, le ostetriche e le Oss del reparto di Ostetricia e Ginecologia meratese hanno puntualizzato di rispettare questa decisione manifestando il desiderio “di vederla sempre qui con noi, per continuare a veder realizzare i progetti iniziati in questi mesi e che sono rivolti a tutte le “età” delle donne”.

Di seguito la lettera

Abbiamo deciso di sottoporre all’attenzione di tutti il pensiero di noi Ostetriche e Oss,

riguardo le dimissioni della Dottoressa Tiziana Dell’Anna dal Mandic di Merate.

Siamo legate a questo reparto per la funzione intrinseca che esprime e il riferimento che è

sempre stato per il territorio.

Molte di noi hanno anche vissuto i tempi radiosi nei quali nascevano tanti bambini.

Finora non ci siamo mai espresse ma, avendo saputo della decisione presa dalla

Dottoressa, vogliamo esprimere pubblicamente la stima e la solidarietà che nutriamo nei suoi confronti.

La Dottoressa ha manifestato doti quali la capacità di ascolto, l’umanità e la valorizzazione di ogni figura professionale che opera nel Dipartimento Materno Infantile; doti che, accompagnate da un grande entusiasmo e impegno lavorativo, concorrono alla buona riuscita dell’obiettivo del nostro reparto: un degno accoglimento di ogni nuovo nato.

Tiziana Dell’Anna si è inoltre spesa con grande competenza nel promuovere e rilanciare il

Punto Nascita di Merate e, grazie a lei, la donna è la protagonista del “percorso nascita”

ed è supportata fino in fondo nelle sue scelte.

Sempre grazie alla Primaria, noi Ostetriche possiamo esprimere al meglio le nostre competenze assistenziali: accogliere, accudire, curare, proteggere.

È dal connubio tra la figura della donna protagonista dell’evento nascita e la

professionalità dell’Ostetrica che è emersa la gratitudine dell’utenza per una nascita

umanizzata, nonché rispettosa dei tempi e dei bisogni soggettivi in questo delicato e

significativo momento, quello nel quale ogni essere umano si affaccia alla vita.

Alla luce di tutto ciò, siamo veramente dispiaciute per la sua decisione, ma rispettiamo la

sua scelta con il vivo desiderio di vederla sempre qui con noi, per continuare a veder

realizzare i progetti iniziati in questi mesi e che sono rivolti a tutte le “età” delle donne.

GRAZIE DOTTORESSA!

Le Ostetriche e le Oss dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate