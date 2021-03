Paderno, al lavoro (volontario) per ripulire l’area del Santuario della Madonna della Rocchetta

Non solo custode della chiesina: Fiorenzo Mandelli si occupa anche di ripulire la zona da erbacce e rovi

“Si parla tanto di promozione del territorio, ma la valorizzazione delle zone passa anche attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria”

PADERNO – Decespugliatore alla mano, ha passato in rassegna tutta la zona vicina alla cisterna tardo romana per ripulire da rovi ed erbacce la zona intorno al santuario della Madonna della Rocchetta. Un lavoro prezioso e certosino quello svolto, in maniera volontaria, da Fiorenzo Mandelli, custode del santuario mariano che si erge sopra il fiume Adda, che anche oggi ha indossato guanti, visiera e stivali per rendere bello e accogliente uno dei luoghi più visitati della Valle dell’Adda.

Non solo custode quindi della chiesa, ma anche manutentore della splendida valle che dal Santuario scende fino al fiume.

“Si parla spesso di promozione del territorio, ma per farlo bisogna anche tenere in ordine e pulito le zone. Anche qui l’erba crescerebbe selvaggia se nessuno pensasse a tagliarla. Tutti chiedono ma pochi fanno!” commenta Mandelli, concludendo: “Perseguire un obbiettivo significa sacrificio, dedizione e spesso abnegazione che nella morale cristiana significa disposizione a praticare le virtù contrarie all’egoismo! Spesso sentiamo” paladini del nulla” incitare i giovani a seguire i propri sogni; peccato che nessuno aggiunga che per fare questo bisogna essere disposti a sporcarsi le mani e non fermarsi alla manifestazione onirica!”