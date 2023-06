Più sicurezza in stazione: turni serali per la Polizia locale di Olgiate Calco Brivio

L’obiettivo è cercare di contrastare sul nascere possibili episodi di micro-criminalità

Un occhio di riguardo verrà riservato anche al lungofiume di Brivio, frequentato soprattutto nei giorni festivi

BRIVIO – Più controllo del territorio con un’attenzione specifica per le zone sensibili di Olgiate, Calco e Brivio. E anche un accurato impegno per contrastare i fenomeni di degrado urbano, disturbo delle quiete e uso di alcool, particolarmente avvertiti nella zona della stazione di Olgiate senza dimenticare i controlli alla velocità delle auto, soprattutto nelle ore serali e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcolici.

Da settimana prossima, gli agenti del corpo intercomunale di polizia locale dei Comuni di Brivio Calco e Olgiate Molgora, diretti dal Comandante Alberto Maggioni, daranno il via ad alcuni turni serali, con le pattuglie che saranno in servizio di norma per due/tre sere a settimana sino alla mezzanotte o anche oltre a secondo delle necessità.

L’obiettivo sarà quello di cercare di contrastare sul nascere possibili episodi di micro-criminalità che purtroppo si sono registrati anche nelle ultime settimane.

Gli agenti in servizio si occuperanno quindi non solo di controlli stradali, ma anche di specifici interventi preventivi in luoghi pubblici, spazi aperti e aree verdi. Nel corso del servizio, la Polizia Locale dei tre Comuni sarà in diretto contatto con la Stazione dei Carabinieri di Brivio e con la loro centrale operativa di Merate a cui potrà garantire pieno supporto in caso di interventi particolarmente complessi o situazioni delicate.

Durante lo svolgimento dei servizi di pattugliamento, uno sguardo di particolare attenzione sarà dedicato alla stazione ferroviaria usufruita da tutti i cittadini dei tre Comuni oltre al controllo delle varie frazioni con lo stazionamento nei punti di maggior traffico e nei punti di ritrovo e aggregazione.

Altrettanto importante sarà l’attività di controllo dei pubblici esercizi, sia per garantire la tutela dei consumatori sia la buona convivenza con la popolazione residente in prossimità delle attività stesse.

Per l’intero periodo estivo, la Polizia locale proseguirà anche con il normale servizio che vede già impegnati gli agenti sul territorio da lunedì al sabato per 11 ore giornaliere.

Infine, ma non da meno, verranno predisposti dei servizi domenicali e festivi sul lungo fiume di Brivio, luogo di richiamo di molte persone sia per la bellezza della natura lungo il corso dell’Adda sia per le numerose manifestazioni che il Comune di Brivio organizza in collaborazione con la Proloco locale.

“Questi servizi straordinari sono uno dei primi risultati ottenuti grazie alla collaborazione sinergica e costruttiva delle tre Amministrazioni locali che hanno creduto fortemente nell’associazione del servizio di polizia locale – affermano all’unisono gli amministratori dei tre Comuni -. Oltre a raggiungere l’obiettivo della copertura continua del servizio ordinario, dal lunedì al sabato, la Convenzione ha permesso di generare un risparmio di spesa che è stato investito al fine di dare il via a questi servizi che difficilmente il singolo Comune, da solo, avrebbe potuto mettere in campo sia dal punto di vista economico che come numero di agenti in servizio”.