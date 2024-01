Prestigiosi riconoscimenti per Novadanza Merate al 17^ Musical Day

Entrambe le coreografie premiate portano la firma di Adele Di Giovanni

Premiati il gruppo Senior con “The greatest show” e il gruppo open con “Paris”

MERATE – Due prestigiosi riconoscimenti per Novadanza Merate alla 17^ edizione Musical Day tenuto nei giorni scorsi all’Eco Teatro a Milano.

La scuola di danza meratese è stata infatti premiata per due coreografie, entrambe firmate da Adele Di Giovanni: la prima, intitolata “The greatest show”, ha visto sul palco 24 ballerine, premiate come miglior gruppo senior mentre la seconda coreografia, “Paris”, tratta dal musical Anastasia ha visto protagoniste 14 ballerine premiate come miglior gruppo open.

Da segnalare anche le tante le borse di studio e una menzione speciale per la scelta dei costumi.