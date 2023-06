‘Puliamo Verderio’. L’iniziativa si ripete, stavolta anche per gli adulti

Due nuove date, dopo il successo riscosso nella prima giornata

“Un percorso di educazione al rispetto e al decoro, che coinvolgerà tutta la cittadinanza”

VERDERIO – Dopo il successo una settimana fa, per le strade e i parchi di Verderio, l’Assessorato all’Istruzione ha deciso di ripetere l’iniziativa ‘Puliamo Verderio’, collaborando insieme all’oratorio estivo e al Gruppo Comunale di Protezione Civile, non una ma ben due volte: venerdì 16 e 23 giugno.

Stavolta però l’asticella si alza: oltre a chiamare a raccolta gli stessi ragazzini del passato intervento, questi potranno invitare anche gli adulti a cimentarsi nell’impresa, spiegando loro come comportarsi e l’importanza di una simile iniziativa.

Il ritrovo, per entrambe le date, sarà alle ore 9.30 circa: cinque gruppi partiranno dall’oratorio di Ss. Giuseppe e Floriano, per affrontare cinque diversi itinerari che li ricondurranno al punto di partenza. I ragazzini saranno dotati dei consueti gilet catarifrangenti, guanti rinforzati, pinze ‘prendi-rifiuti’, e sacchetti per la raccolta.

“E’ il secondo passo di un percorso di educazione al rispetto e al decoro, che coinvolgerà tutta la cittadinanza – dichiara l’assessore all’Istruzione Francesco Falsetto – dopo il successo della prima giornata con i bambini, abbiamo deciso di condividere con gli adulti ulteriori momenti per rendere sempre più partecipi i cittadini di Verderio”.

Per informazioni: assessore.istruzionesport@comune.verderio.lc.it.