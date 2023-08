Riserva Lago di Sartirana: dopo il nubifragio la parziale riapertura

Tante le piante cadute e pericolanti dopo il nubifragio del 1° agosto

Resta chiusa la sponda sinistra, mercoledì in programma un sopralluogo

MERATE – Riapre oggi, 26 agosto, la Riserva Lago di Sartirana anche se in maniera solo parziale. La zona era stata chiusa a seguito del nubifragio del 1° agosto scorso, una situazione che era apparsa, da subito, disastrosa: tante le piante che erano cadute al suolo, divelte dalle forti raffiche di vento.

Dopo un primo intervento della Protezione Civile che aveva subito liberato il sentiero in molte parti, c’erano comunque delle zone in cui è stato necessario intervenire con attrezzi specializzati. Ad aggravare la situazione alcuni alberi pericolanti che hanno richiesto la consulenza di un agronomo.

Oggi quindi la Riserva torna parzialmente accessibile, i giardinieri nella giornata di ieri erano ancora al lavoro oggi per rimuovere gli alberi caduti posizionati ai lati del sentiero. Obiettivo è ripristinare fruibilità fino alla località Bagnolo verso Cassina. Resta chiusa la sponda sinistra. Mercoledì prossimo è in programma un sopralluogo dell’assessore Fabio Tamandi con l’agronomo. I lavori per il ripristino della totale fruibilità continueranno settimana prossima.

L’ORDINANZA DELLA PARZIALE RIAPERTURA