Santa Maria Hoè, il sindaco: “Non ci sono più cittadini positivi né in quarantena”

SANTA MARIA HOE’ – “A Santa Maria Hoè non ci sono più cittadini positivi al Coronavirus e nemmeno più persone in quarantena”. A comunicarlo questa mattina, sabato, è il sindaco Efrem Brambilla.

“E non ci sono nemmeno persone poste in sorveglianza attiva – prosegue – In questo ultimo periodo tutti i malati di Covid-19 sono guariti e le persone che fino ad oggi erano rimaste in quarantena sono tornate alla vita di tutti i giorni. Tutti gli sforzi che abbiamo fatto non sono stati inutili ed hanno portato ad un importante risultato: il coronavirus oggi a Santa Maria Hoè non esiste più.

Tuttavia, i rischi sono ancora alti e l’emergenza sanitaria non è finita.

“Non possiamo esporci ad un nuovo ritorno di contagi da Coronavirus – puntualizza il sindaco – Santa Maria Hoè conserverà comunque i brutti segni lasciati dall’epidemia.

Nel pieno dell’emergenza abbiamo rilevato numerosi contagi ed abbiamo subito eccessi di mortalità. Mediamente nel nostro paese si registrano 20 morti in un anno, ma nella ‘settimana nera’, da venerdì 27 marzo al venerdì 3 aprile 2020, purtroppo sono morte 9 persone di Santa Maria Hoè. In un mese invece, dal 13 marzo al 14 aprile, le persone defunte sono state 16. Un terribile bilancio, mai visto prima nella storia del nostro paese”.

Al termine dell’emergenza epidemiologica verrà celebrata una cerimonia solenne in cui verranno ricordati tutti i defunti.

Nel frattempo si continua ad organizzare i passaggi graduali delle aperture e l’allentamento delle varie limitazioni. “Sempre con la dovuta prudenza – spiega il primo cittadino – con le dovute cautele, attraverso aperture di servizi pubblici controllate ed in sicurezza”.

Molti servizi come cimiteri, casetta dell’acqua, centro di raccolta dei rifiuti sono già tornati ad essere aperti senza particolari limitazioni, come prima dell’emergenza. Il mercato settimanale è tornato ad essere aperto a tutti i banchi delle attività commerciali ed è stata riaperta la biblioteca che prevede una prenotazione dei libri telefonica e online ed un servizio take away per la consegna e il ritiro (a fine articolo viene indicato la procedura).

Dopo le sanificazioni, ovvero gli interventi di sanificazione, lavaggio, disinfezione all’aperto di strade, arredo urbano, parcheggi e aree pubbliche effettuati nelle notti di fine marzo, è tornato invece il consueto sevizio di spazzamento delle strade.

Lo spazzamento settimanale era stato convertito con il servizio di disinfezione senza comportare costi economici aggiuntivi per i nostri enti.

Oggi tornano le normali attività con la spazzatrice, con i tradizionali giri settimanali. A breve tornerà anche il cosiddetto spazzamento combinato con uomo a terra. In quanto ad oggi non è ancora possibile attivare i soffiatori.

“Inoltre – prosegue il sindaco – Stiamo organizzando i centri estivi. Sono inoltre riaperti i nostri bar, ristoranti e parrucchieri. Ringrazio tutte queste attività commerciali che si sono organizzate con le adeguate misure di sicurezza. Abbiamo posticipato tutte le scadenze delle tasse comunali. Stiamo lavorando ad una manovra economica per cercare di non far pagare le tasse per i mesi di chiusura forzata alle imprese che non hanno potuto lavorare. Per questo non abbiamo applicato l’avanzo di amministrazione sulle opere pubbliche, che verrà invece utilizzato per la copertura di questa riduzione delle tasse, che non sarà a pioggia, ma mirata e calibrata. Sul tema delle politiche di contrasto alla povertà anche in questo fine settimana con il supporto dei volontari del Gruppo intercomunale di Protezione Civile consegneremo buoni spesa e pacchi di viveri a domicilio”.

Quindi il sindaco ringrazia nuovamente i cittadini che “hanno effettuato donazioni economiche sul nostro conto corrente dedicato alla raccolta fondi finalizzata agli interventi di sostegno alimentare destinati alle famiglie più colpite economicamente da questa emergenza. La somma delle diverse donazioni ad oggi ha raggiunto i 12 mila euro.

Ricordo che le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT24 M056 9665 5900 0006 6021 X13 – Banca Popolare di Sondrio – filiale di Pescate. Intestato a “Emergenza COVID-19 – Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Causale della donazione “’solidarietà alimentare’ “.

Sabato 23 e domenica 24 maggio distribuzione straordinaria di mascherine

Sabato 23 e domenica 23 Maggio ci sarà una distribuzione straordinaria di mascherine. A le famiglie residenti nei Comuni di Santa Maria Hoè di La Valletta Brianza verranno consegnate: 4 a ogni nucleo familiare e 6 ai nuclei familiari più numerosi mediante una distribuzione porta a porta a cura della Protezione Civile, che il sindaco ringrazia “per la gentile collaborazione”.

Le mascherine verranno consegnate a mano. Nel caso non fosse possibile il recapito manuale, il materiale verrà lasciato nella cassetta delle lettere.

Qualora la cassetta della posta fosse chiusa oppure non presente, non è previsto un successivo passaggio, ma si potrà contattare il Comune per il ritiro.

BIBLIOTECA: ECCO COME PRENOTARE i LIBRI

Catalogo https://lecco.biblioteche.it con le proprie credenziali (se fosse la prima volta username e password corrispondono al tuo codice fiscale). Verificare se il libro è disponibile nella nostra biblioteca selezionando solo la biblioteca Unione Valletta e cliccando sul titolo.

Inviare una mail a biblioteca@unionevalletta.it e indica il titolo, l’autore, del libro Il tuo nome cognome, codice fiscale e numero telefonico del richiedente.

Oppure è possibile telefonare 0395312302, dalle 09.00 alle 10.00, il lunedì, giovedì e venerdì.

PRESTITO:

Per il ritiro dei libri prenotati, disponibili nella nostra biblioteca, verrete contattati direttamente tramite telefono per fissare data e ora del ritiro.

RESTITUZIONE:

I libri da restituire devono essere lasciati nel carrello fuori dalla porta della biblioteca nei seguenti orari:

lunedì 10.00-12.00 14.30-18.00

martedì 10.00-1200

giovedì 10.00-12.00 14.30-18.00

venerdì 10.00-12.00 14.30-18.00

INTERPRESTITO:

per il ritiro dei libri provenienti da altre biblioteche, al ricevimento del messaggio di disponibilità del libro siete pregati di contattare telefonicamente la biblioteca per fissare appuntamento per la consegna.