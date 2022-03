Santa Maria Hoè: posizionati due nuovi defibrillatori in paese

La cerimonia inaugurale si è tenuta questa mattina, sabato

L’iniziativa rientra nel progetto Cuore Informa

SANTA MARIA HOE’ – Due nuovi defibrillatori in paese per aumentare la sicurezza del territorio. Si è tenuta questa mattina, sabato 26 marzo, la cerimonia di inaugurazione dei defibrillatori posizionati in piazza Padre Fausto Tentorio e nell’area smart di Tremonte.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Cuore informa ed è stata realizzata grazie al generoso supporto di diversi imprenditori del paese (Temprarida Brambilla, Scatolificio Samo, Salumificio Pizzagalli, Tironi impianti, Autotrasporti Spreafico, Ftcar, Gas Compressi, Bema, Cireplast, Autoservizi Crippa.

Soddisfatto il sindaco Efrem Brambilla che ha ringraziato tutti gli sponsor e il tecnico Massimo Milani, sottolineando come sia stato raggiunto un altro obiettivo della sua amministrazione.