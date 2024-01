Scuola: al Viganò di Merate confermato l’indirizzo elettronico anche per il 2024/25

Confermato anche per il 2024/25 l’indirizzo elettronico ed elettrotecnico impreziosito da un nuovo laboratorio

Il preside: “Un percorso formativo che fornisce anche competenze altamente qualificanti, immediatamente spendibili in aziende del settore tecnologico avanzato”

MERATE – Confermata anche per il prossimo anno scolastico l’attivazione dell’indirizzo in Elettronica ed Elettrotecnica all’istituto tecnico statale Viganò di Merate. Come noto, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico si sono aperte giovedì scorso, 18 gennaio e si chiuderanno il 10 febbraio.

Tra i percorsi offerti all’istituto tecnico di via dei Lodovichi, c’è l’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, supportato da Technoprobe e da Confindustria Lecco e Sondrio, che forma i propri studenti con competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici, fornendo una solida preparazione nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi elettrici, elettronici, di automazione e di robotica.

Il percorso di studi ad indirizzo elettronico è progettato per fornire conoscenze e abilità più che mai decisive per l’evoluzione del mondo contemporaneo: lo studio dei concetti teorici viene affiancato fin da subito ad un’importante attività laboratoriale che, rispondendo a specifici settori di impiego e nel rispetto delle normative tecniche, permette agli studenti di sviluppare competenze pratiche altamente strategiche.

Non solo. Gli studenti che si iscriveranno al percorso di studi potranno usufruire anche del laboratorio di Elettronica, appena rinnovato interamente grazie al supporto di Technoprobe. Nel laboratorio gli studenti del triennio passeranno almeno un terzo delle ore settimanali e lì potranno fare in prima persona uso di strumentazione all’avanguardia per l’attività progettuale.

L’Istituto sta inoltre valutando l’implementazione, nei prossimi anni, di un secondo laboratorio elettronico, con l’obiettivo di offrire agli studenti una formazione sempre più ampia e approfondita.

Il forte allineamento di questo percorso formativo con le esigenze del mercato del lavoro non solo accresce la competitività dei diplomati ma contribuisce ad instaurare solidi legami tra la scuola e le aziende del territorio, in carenza di professionisti con queste competenze.

Lo ribadisce il dirigente scolastico Gianluca Mandanici: “Il curriculum dell’indirizzo elettronico non solo prepara le studentesse e gli studenti in modo impeccabile per il loro percorso accademico futuro, ma fornisce anche competenze altamente qualificanti, immediatamente spendibili in aziende del settore tecnologico avanzato. Il nuovo laboratorio, nato dal supporto e dalla collaborazione di Technoprobe,

rappresenta un passo fondamentale nel potenziamento del nostro percorso formativo nei

settori dell’elettronica, della robotica e dell’automazione. Questa partnership, che auspico

duratura, trasforma il nostro percorso formativo in un modello di eccellenza”.