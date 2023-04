Quattro sentieri lungo il fiume con Altra Adda: il 16 l’inaugurazione

Appuntamento il 16 aprile con la passeggiata sul fiume Adda

Altra Adda punta alla promozione dei percorsi e delle proposte escursionistiche lungo il fiume Adda

ROBBIATE / IMBERSAGO – Una camminata inaugurale lungo i sentieri dell’Adda attraverso quattro percorsi. E’ in programma domenica 16 aprile Altra Adda, iniziativa di promozione dei percorsi e delle proposte escursionistiche lungo il fiume Adda, promossa da Solleva in collaborazione con l’ecomuseo Adda di Leonardo e con il sostegno dei Comuni di Imbersago, Paderno e Robbiate.

L’appuntamento è alle 9.30 con partenza in tre location differenti, ovvero al traghetto di Imbersago, al Molino Colombo a Paderno e in piazza della Chiesa a Robbiate e arrivo al terrazzo sul Monte Robbio per le 10.30 con cerimonia inaugurale.