Unione della Valletta: apre lo Sportello amianto grazie al gruppo Aiuto Mesotelioma Lecco

L’apertura dello sportello amianto è fissata per sabato 6 novembre

Sarà possibile chiedere consulenze al telefono oppure recarsi di persona in Comune previo appuntamento

LA VALLETTA – Uno sportello amianto per offrire in maniera gratuita informazioni e consulenza in merito ai pericoli connessi all’eternit.

È fissata per sabato 6 novembre 2021 l’apertura al pubblico del nuovo Sportello Amianto che verrà attivato presso l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta grazie all’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco. Saranno infatti i volontari del sodalizio a gestire lo sportello gratuito di informazione e di consulenza per sensibilizzare la comunità dell’Unione sul pericolo dell’amianto, ma anche per offrire sostegno ai cittadini ammalati a causa dell’esposizione a questo materiale, informare sugli adempimenti di legge in materia e su eventuali bandi regionali o nazionali per la rimozione dell’eternit, con un contestuale supporto nelle procedure di partecipazione.

Lo Sportello Amianto sarà aperto al pubblico sia via telefono, contattando l’Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma (Tel 329 09 15 734), dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 per fissare appuntamenti o richiedere informazioni; sia in presenza presso gli Uffici dell’Unione a Perego in Via Montegrappa n.1, il primo sabato non festivo del mese previo appuntamento da fissarsi telefonicamente e/o via mail direttamente con l’Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma ODV (329 09 15 734 – Email info@gruppoaiutomesotelioma.org ).

Il Presidente dell’Unione Marco Panzeri, l’Assessore Ambra Biella promotrice dell’iniziativa e il Presidente dell’Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma Cinzia Manzoni esprimono soddisfazione per l’attivazione di un servizio utile a supportare tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Unione sulla materia Amianto.

E’ prevista una conferenza stampa di presentazione dello sportello sabato 6 novembre alle 11 che verrà anche trasmessa in diretta Facebook sul canale del Comune di La Valletta Brianza.