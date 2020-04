Unione della Valletta: mascherine e raccolta fondi per emergenza coronavirus

I Comuni di Santa Maria Hoè e de La Valletta uniti per contrastare l’emergenza coronavirus

Consegna porta a porta delle mascherine, raccolta fondi e pranzo a domicilio per anziani grazie alla generosità della famiglia Bonanomi

SANTA MARIA HOE’ – LA VALLETTA – Distribuzione straordinaria di mascherine e una raccolta fondi per l’emergenza Covid 19. Sono le iniziative messe in campo dall’Unione dei Comuni della Valletta. I sindaci Roberta Trabucchi ed Efrem Brambilla hanno avvisato che, settimana prossima, verranno distribuite le mascherine a tutte le famiglie residenti a La Valletta e Santa Maria Hoè. La consegna avverrà porta a porta grazie ai volontari della Protezione civile.

“Informiamo che si sta già effettuando la distribuzione delle mascherine per tutti i cittadini che sono in quarantena e per le attività commerciali – puntualizzano i due primi cittadini -. Si ricorda che indossare le mascherine non giustifica, in alcun modo, l’uscita dalla propria abitazione che dovrà avvenire nei casi solo strettamente necessari previsti dalle vigenti disposizioni”.

Consci delle difficoltà economiche connesse all’emergenza sanitaria in atto, Trabucchi e Brambilla hanno anche avviato una raccolta fondi per interventi di sostengo alimentare da destinare alle famiglie in difficoltà. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico utilizzando il seguente Iban IT24 M056 9665 5900 0006 6021X13 intestato a Emergenza Covid 19 – Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, causale solidarietà alimentare. L’amministrazione dell’Unione ringrazia anticipatamente chi vorrà partecipare a questa iniziativa di solidarietà.

Brambilla e Trabucchi hanno poi ringraziato la famiglia Bonanomi per il gesto di generosità offerto. Domenica, in occasione della Pasqua, il noto ristorante di Santa Maria Hoè consegnerà direttamente a domicilio della popolazione anziana il pranzo interamente da loro offerto.