Monte Barro. Continuano i corsi dedicati all’autoproduzione

Gli appuntamenti presso l’Ostello Parco Monte Barro

Sarà possibile imparare a creare un orto biologico, a tingere tessuti, a creare saponi, candele, cesti

GALBIATE – Continua la rassegna di corsi dedicati all’autoproduzione nel cuore del Parco Monte Barro presso l’Ostello Parco Monte Barro. Gli appuntamenti saranno per tutto il mese di aprile e di maggio.

Dopo il successo dell’Università delle erbe degli anni scorsi, questa si trasforma diventando una vera e propria Scuola di Autoproduzione, ovvero una serie di incontri dedicati al fare e al fare sostenibile. Insieme a esperte ed esperti di svariati settori, sarà possibile imparare a creare un orto biologico, a tingere tessuti con prodotti naturali, a creare saponi, candele, cesti. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti di riconoscimento e raccolta di erbe spontanee nel pieno rispetto della natura.

Giulia Apolloni, referente Ostello Parco Monte Barro per Legambiente Lecco: “Rispetto agli anni passati abbiamo deciso di ampliare l’offerta di momenti formativi, per poter offrire un calendario ancora più ricco di eventi dedicati all’autoproduzione. Abbiamo cercato di collaborare con esperti ed esperte in diversi settori così da poter offrire qualcosa un po’ per tutti. Speriamo che la nostra Scuola di Autoproduzione possa incentivare a uno stile di vita sempre più sostenibile”.

Gli appuntamenti

Corso di saponificazione, sabato 27 aprile o sabato 1° giugno . Durante questo laboratorio si imparerà la tecnica della saponificazione a freddo. Si tratta di un procedimento “casalingo” messo a punto da un gruppo di saponificatori. Questa pratica si discosta da quella tradizionale utilizzando grassi vegetali.

Andar Per Erbe, domenica 28 aprile . Durante questo incontro si imparerà a riconoscere le piante primaverili, si parlerà di piante officinali e di dove risiede la droga vegetale. Come si riconoscono le piante edibili e quali parti si possono utilizzare. Anche in questo il tutto avverrà durante una passeggiata all'interno del Parco del Monte Barro nei pressi dell'Ostello.

Andar per Erbe, sabato 11 maggio . L'ultimo incontro primaverile prevede una passeggiata all'interno del Parco del Monte Barro nei pressi dell'Ostello dove si raccoglieranno alcuni esemplari e si farà un laboratorio di identificazione con le chiavi dicotomiche e le guide di riconoscimento.

Corso di cesteria, sabato 25 maggio . "Intrecciati" è un gruppo di giovani cestai e cestaie della Toscana, nato per diffondere l'arte della cesteria e mantenere viva la tradizione cestaia locale. Dopo aver conosciuto i materiali utilizzabili e i primi rudimenti dell'intreccio base, ogni partecipante tornerà a casa con un piccolo cestino di salice fatto con le proprie mani.

Corso di candele naturali, domenica 26 maggio. Si realizzeranno candele in cera di soia in vasetto di vetro ambrato e stoppino in legno, decorate con fiori e foglie essiccate. Scelta e combinazione delle fragranze per profumare la candela. La cera di soia è completamente vegetale e biodegradabile e si utilizzeranno solo fragranze vegane certificate.

È possibile trovare maggiori informazioni sul sito www.ostelloparcobarro.it o alla mail info@ostelloparcobarro.it