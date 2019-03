Tantissimi partecipanti per l’evento promosso dalla Nostra Famiglia

Un fiume di persone per la manifestazione benefica che festeggia la sua 46esima edizione

BOSISIO – Ancora una volta uno strepitoso successo di solidarietà: numeri incredibili di partecipazione anche quest’anno per la Camminata dell’Amicizia di Bosisio Parini, partita domenica mattina dalla sede della Nostra Famiglia, organizzatrice dell’evento alla quale si sono unite tante altre associazioni locali del mondo del volontariato.

Migliaia i partecipanti, più di 7 mila sono solo le persone che si sono iscritte in mattinata, altrettante quelle che avevano già fatto pervenire la loro adesione nelle settimane precedenti all’evento, facendo salire il numero oltre i 15 mila ‘camminatori’.

Un fiume di persone che non si è esaurito nemmeno dopo il “via” ufficiale delle 9, tanti altri hanno raggiunto la sede dell’associazione, accodandosi ai botteghini per potersi iscrivere.

“Una giornata strepitosa – commenta dall’organizzazione Felicino Redaelli – oggi battiamo ogni record”. Ben 600 i volontari al lavoro insieme agli organizzatori per la buona riuscita dell’evento.

Sportivi e non sportivi, famiglie e coppie, tanti i bambini per una manifestazione non competitiva con la scelta di due percorsi (da 7 km e da 12 km) adatti a tutti.

L’accensione del grande braciere ha segnato l’inizio della camminata. Il testimonial incaricato di accendere il grande fuoco è quest’anno Sedechi, atleta del gruppo Arcobaleno della Polisportiva di Mandello, che ha raggiunto la linea di partenza accompagnato dai suoi compagni di squadra e dal campione di atletica Umberto Pusterla.

Tanti gli sportivi che hanno prestato il loro volto alla manifestazione odierna, de Micah Christenson, palleggiatore di Modena Volley e della Nazionale USA, a Simone Anzani, comasco, centrale di Modena Volley e della Nazionale Italiana (guarda il messaggio di saluto di Christenson e di Anzani), da Oscar de Pellegrin, oro nel tiro con l’arco alle Paralimpiadi di Londra, a Matteo Grattarola ed Emma Bristow, campioni mondiali di trial.

L’edizione 46 della Camminata ha avuto un contributo speciale da chi ha fatto di quel numero il suo personale portafortuna, Valentino Rossi, che nelle scorse settimane aveva inviato il proprio video messaggio alla Nostra Famiglia.