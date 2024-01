Bosisio. Nuovo corso volontari e servizio civile in Croce Verde

Come volontario o come aderente al Servizio Civile Universale

Due modi diversi per poter partecipare all’attività dell’associazione

BOSISIO – Vuoi entrare nella grande famiglia di Croce Verde Bosisio? Ecco due modi diversi per poter partecipare all’attività dell’associazione. Come volontario o come aderente al Servizio Civile Universale.

Servizio civile

Anche per il 2024-2025 Croce Verde Bosisio aderisce al progetto di Servizio Civile Nazionale:

Disponibilità: 5 posti

Fascia d’età: tra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni)

Monte ore: 25 a settimana per 12 mesi

Corrispettivo: 507,30 euro al mese

Attività: corsi di formazioni, servizi di emergenza (per chi già certificato SSE), trasporti sanitari in ambulanza, trasporti sanitari semplici, servizi sociali, centralino, amministrazione

Termine presentazione domanda: 15 febbraio 2024

Inizio servizio: intorno a maggio 2024 (data non ancora definita)

Perché farlo: il Servizio Civile è un primo ingresso nel mondo del lavoro, un anno in cui puoi dare una mano concreta a persone in stato di bisogno, formandosi attivamente e ricevendo un compenso mensile.

Per saperne di più è possibile scrivere sui canali social, oppure inviare mail a presidente@croceverdebosisio.org. Compilare il seguente form per inserire la propria disponibilità iniziale ed essere ricontattato: http://bit.ly/4aOyvlM

Nuovo corso volontari

Nuovo corso volontari, pronti a salire a bordo?