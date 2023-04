Brianza Classic Team, motori al via. 33 equipaggi al primo evento di stagione

Si accende la stagione 2023 per il gruppo che raccoglie appassionati d’auto storiche

A spuntarla nelle prove tra gli Young Drivers Tagliabue e Spagnuolo, primi nei Gentlemen Dell’Oro e Rusconi. Top Drivers i due Cucciniello

BOSISIO PARINI – ‘Crono e motori al via’: non poteva chiamarsi diversamente la prima manifestazione di Brianza Classic Team per salutare rombando la nuova stagione, partita al meglio con la partecipazione ieri, domenica, di ben 33 equipaggi provenienti da varie zone della Lombardia, a bordo delle loro auto storiche.

Sei paesi attraversati dai mezzi d’epoca: Bulciago, Costa Masnaga, Rogeno, Bosisio Parini, Cesana Brianza e Merone. Trenta le prove cronometrate svolte in Piazza del Mercato a Costa Masnaga e nella pista ciclabile di Brenno. Sei paesi attraversati dai suggestivi mezzi: Bulciago, Costa Masnaga, Rogeno, Bosisio Parini, Cesana Brianza e Merone. Pranzo e premiazioni a Bosisio hanno chiuso la giornata.

La classifica Young Drivers ha visto primeggiare l’equipaggio formato da Carlo Tagliabue e Lorenzo Spagnuolo su Bertone X1/9 del 1982. Secondi Massimo Pirovano e Lorenzo Corbetta. Al terzo posto Leonardo Lomacci.

A mettersi in risalto nella categoria Gentlemen Erik Dell’Oro e Nicoletta Rusconi su Fiat 1100d del 1964. Seguono Mauro Parravicini e Floriana Girola, terzo invece l’equipaggio di Antonio e Lorenzo Lomacci.

Top Drivers di giornata Alfredo e Tommaso Cucciniello su Innocenti Mini cooper del 1973, riusciti a spuntarla su Franco Di Nicola e Nadia Ardemagni. A completare il podio Corrado Minussi e Roberta Bygate.

Gli appuntamenti 2023 di Brianza Classic Team

Il gruppo di Bosisio Parini, sorto nel 1999, propone a soci e simpatizzanti durante l’anno manifestazioni per promuovere la cultura dei mezzi storici, facendo al contempo riscoprire il territorio brianzolo. Il tutto mettendo al centro passione per le auto d’epoca e amicizia.

Avviati i motori, il gruppo organizzerà nel week-end del 20-21 maggio una ‘Turisticar’ di due giorni in Piemonte, a cui faranno seguito altre gare fino a ottobre. La più importante senza dubbio la ‘Cento Miglia sotto le stelle’ in programma il 24 giugno, con partenza dalla Brianza per poi percorrere la Valsassina. Non mancheranno nel corso della giornata varie prove cronometrate a Bosisio Parini, Valmadrera e Ballabio. Conclusione della serata alla Canottieri di Lecco. Chiuderanno la stagione 2023 dell’associazione il ‘Giro dei Laghi Briantei’ il 23 luglio, e la ‘Minituristica’ l’1 ottobre.