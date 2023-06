Cremella: il 4 l’inaugurazione della casetta dell’acqua

L’appuntamento è in programma martedì 4 luglio alle 20

Verrà illustrato il meccanismo di funzionamento della casetta e di ricarica delle tessere. Prevista anche la distribuzione di borracce

CREMELLA – Inaugurazione martedì prossimo, 4 luglio, della nuova casetta dell’acqua realizzata da Lario Reti Holding e posizionata vicino alla biblioteca, nella zona dove è già attivo il distributore dei sacchi rossi di Silea.

L’appuntamento con il taglio del nastro è in programma alle 20: sarà l’occasione per conoscere il funzionamento di casetta e tessere per la ricarica. Non solo. Verranno infatti anche distribuiti borracce, gadget e volantini informativi.