Nibionno: acqua rossa dai rubinetti, interviene Lario Reti Holding

Acqua ad erogazione libera dalla ‘casetta’ di Cibrone

Lario Reti Holding, in accordo con l’amministrazione comunale di Nibionno, ha stabilito questa misura temporanea come contrasto al recente problema di “acqua rossa”

NIBIONNO – Già da venerdì, per il prossimo periodo, la casetta dell’acqua di Cibrone, in comune di Nibionno erogherà l’acqua liberamente senza bisogno di tessera o contanti.

Questa soluzione è stata condivisa tra Lario Reti Holding e l’amministrazione comunale come misura temporanea di contrasto al problema dell’”acqua rossa” sorto di recente e segnalato da diversi utenti nibionnesi.

Allo stesso tempo, Lario Reti Holding ha dato il via a diverse attività al fine di comprendere le cause e trovare una soluzione alla situazione: il colore particolare assunto dall’acqua è dato dalla presenza eccessiva di ossido di ferro, derivante dalle tubazioni acquedottistiche, sia pubbliche che private.

La soluzione definitiva al problema, relativamente alle tubazioni in gestione a Lario Reti Holding, prevede un progetto per l’ammodernamento e il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Valmadrera e comprende anche l’adeguamento della fase di trattamento finalizzata a garantire all’acqua prelevata dal lago una durezza maggiore e risolvere radicalmente il problema dell’acqua “rossa”, che non affligge il solo comune di Nibionno.