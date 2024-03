OGGIONO – La Strada Provinciale 60 di Galbiate (via per Galbiate) a Oggiono sarà chiusa al transito in orario notturno dal 21 marzo a sabato 6 aprile per consentire i lavori di sostituzione rete idrica. E’ ammesso il passaggio di mezzi di soccorso in servizio di emergenza aventi massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

QUI L’ORDINANZA della Provincia