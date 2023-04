Rogeno. Torna dopo quattro anni la ‘Sagra del Pes’

A fine maggio tre giorni di festa per la comunità rogenese

Protagonisti i piatti di pesce, con menù ancora in fase di definizione, così come il programma definitivo della manifestazione

ROGENO – Bella notizia in arrivo per rogenesi e non solo: il 26-27 e 28 maggio, tornerà dopo quattro anni di assenza la ‘Sagra del Pes’, che da oltre cinque decadi richiama in paese centinaio di persone dall’intero territorio per gustare prelibati piatti di pesce. Si chiamerà ‘Non solo sagra‘, sulla falsa riga di quella tradizionale, e si terrà presso la tensostruttura di Casletto di Rogeno.

Quella di Casletto è una vera e propria tradizione, ideata negli anni ’70 dalla Pro Loco, interrotta nel 2019 causa Covid ma che ora la parrocchia è determinata a riportare alla luce, supportata da associazioni e Comune. Una decisione, quella di prendere in mano le redini della manifestazione, dopo le difficoltà riscontrate dal Punto d’Incontro nell’organizzarla, associazione duramente colpita dalla pandemia, i cui volontari rimasti attivi nel gruppo non erano sufficienti, vista la grande mole di lavoro che la sagra comporta.

Il menù è in via di definizione ma gli affezionati alla sagra non resteranno delusi: previsti, infatti i classici piatti di pesce che hanno reso la ‘Sagra del Pes’ conosciuta nell’intero territorio. Non resta che attendere il programma definitivo, reso noto nelle prossime settimane, nel frattempo il consiglio è quello di cerchiare le date sul calendario per non mancare all’appuntamento.

“Dopo lo stop dovuto alla Pandemia sono felice che si sia trovato il modo per organizzare nuovamente la sagra – ha commentato il sindaco Matteo Redaelli – Si tratta di un appuntamento sentito e sempre molto partecipato. Come Amministrazione ringrazio la parrocchia e tutte le associazioni che hanno fatto rete per ripristinare la manifestazione. L’invito a partecipare è, ovviamente, rivolto a tutti”.