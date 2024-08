Olgiate, con Ben- Essere al femminile tre percorsi per prendersi cura

L’iniziativa è promossa dalla consigliera alle Pari Opportunità Giovanna Fumagalli Biollo

OLGIATE – Tre percorsi gratuiti, dal laboratorio di scrittura autobiografica a quello di arteterapia passando per i consigli e rimedi per vivere meglio l’inverno. Sono aperte le iscrizioni per Ben- essere al femminile, iniziativa promossa dalla consigliera alle Pari Opportunità Giovanna Fumagalli Biollo insieme all’associazione Rinascere dall’alto. L’obiettivo della proposta è quella di fornire alle donne la possibilità di prendersi cura di se stesse.

Ogni percorso, gratuito, si struttura in due pomeriggi. Si comincia sabato 21 settembre con il primo appuntamento di “Poesia che mi guardi”, percorso di scrittura per trasformare in versi, racconti e immagini inesplorati aspetti della storia personale. Con Cristina Bordogna, consulente di scrittura autobiografica, si terrà anche il secondo incontro, sabato 5 ottobre, sempre dalle 15 alle 17 in sala consiliare.

Spazio all’arte con Marta Cattazzo, docente d’arte e arte terapia, sabato 19 ottobre e sabato 9 novembre negli spazi di via Canova. Infine, sabato 23 e sabato 30 novembre Patrizia Bordogna e Mara Cibelli, ribattezzate “le fate dell’orto”, condurranno in un viaggio di benessere naturale con consigli e rimedi per vivere in benessere e salute connessi alle energie dell’inverno.

Informazioni e iscrizioni (anche ad un singolo corso) entro il 15 settembre al numero 338 6119699 fumagalligiovanna@comune.olgiatemolgora.lc.it