Dimensione Shaolin, a Garlate torna il corso di difesa personale

GARLATE – Torna il corso di difesa personale per principianti proposto dalla scuola Dimensione Shaolin sezione di Garlate con il maestro Raffaele Venzi (istruttore di Shaolin kung-fu della PWKA). Dal 2017, pausa Covid a parte, l’iniziativa viene patrocinata dal comune di Garlate, che grazie al suo contributo permette a tutti, anche non residenti a Garlate, di fruire del corso gratuitamente.

Il corso, che avrà una durata di 5 mesi con lezioni settimanali ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.45, è aperto a tutti i maggiori di anni 12 presso la palestra della scuola primaria di Garlate A. Frank, in via Stoppani 40 (ingresso da via Cios). Le lezioni inizieranno lunedì 6 novembre con un primo incontro di orientamento, per poi passare dal lunedì successivo alle lezioni vere e proprie.