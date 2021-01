Il video dell’intervento della Polizia provinciale

A chiamare i soccorsi l’associazione Amici dei mici e la consigliera Colombo

GARLATE – Un cigno con una zampa ferita è stato portato in salvo nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 gennaio, dalla Polizia Provinciale di Lecco. L’animale, in difficoltà sulle sponde del lago di Garlate, è stato soccorso grazie al pronto intervento dell’associazione garlatese Amici dei Mici e della consigliera Emanuela Colombo che hanno allertato le Polizia Provinciale. Il cigno è stato recuperato e portato dal veterinario per le cure necessarie. Nel video diffuso dal Comune di Garlate sulla sua pagina social il momento del recupero.