Garlate. Concerto “Live ForGaza” per la causa palestinese

L’appuntamento sabato 20 aprile al Museo della Seta di Garlate

“Un concerto per far rumore contro la diplomazia immobile, il diritto internazionale accantonato”

GARLATE – L’Associazione nazionale “Il Coraggio della Pace disarma”, dopo l’iniziativa di presentazione dell’Associazione fatta a Calolziocorte nel novembre scorso con Luisa Morgantini, ritorna con il concerto/evento musicale dal titolo “Live ForGaza” che si terrà sabato 20 aprile dalle ore 17 alle ore 19 presso il Museo della Seta di Garlate. Evento per sensibilizzare la causa del popolo palestinese.

“Un concerto per far rumore contro la diplomazia immobile, il diritto internazionale accantonato, l’ONU paralizzata da veti e non solo, mentre la carneficina non ha fine. L’atroce attacco di Hamas e la risposta inumana di Israele con il martirio delle genti di Gaza impone il cessate il fuoco. A Gaza hanno già perso la vita oltre 32mila palestinesi di cui 13.230 bambini e altre 700 mila persone sono in pericolo di vita per fame, mancanza di acqua e medicinali. Cessate il Fuoco prima che sia troppo tardi e si ripristino immediatamente i contributi ai fondi ONU per i rifugiati” spiegano i membri dell’Associazione Il Coraggio della Pace disarma.