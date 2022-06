Il Centro Basket Pescate si oppone alla sospensione delle attività in palestra

La decisione era stata presa a seguito di ripetuti danneggiamenti

Enrico Valsecchi: “Non sono nemmeno state contattate le società per verificare eventuali responsabilità”

PESCATE – Dopo i ripetuti danneggiamenti nella palestra del paese, il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha deciso di sospendere tutte le attività. La cosa ha trovato la ferma opposizione di Enrico Valsecchi, presidente dell’Asd Centro Basket Pescate. Di seguito riportiamo il comunicato stampa dell’associazione sportiva.

“In merito alla chiusura della palestra comunale di Pescate, vogliamo rimarcare che riteniamo scorretto il gesto di chiudere indiscriminatamente senza contattare di persona le società in modo da verificare le responsabilità. Le società non hanno interesse a vandalizzare le strutture, anzi le stesse si prodigano a riparare e sistemare le attrezzature che subiscono anche degradi dovuti dal tempo e dall’utilizzo. Le scuole stesse frequentano la palestra e soprattutto gli spogliatoi durante l’intervallo, le porte sono sempre aperte chiunque può entrare in qualsiasi orario, il cancello carraio stesso non è chiuso a chiave. L’assessore si basa solo su segnalazioni fatte probabilmente dal bidello, non abbiamo mai visto il responsabile della palestra e tantomeno l’assessore allo sport venire a controllare come lavorano le associazioni del paese.

In merito ai danni da loro riscontrati non siamo stati chiamati per constatare e verificare che il malfatto sia opera di uno dei nostri. Il sindaco, chiamato per avere chiarimenti, ci invita a contattare l’assessore allo sport, allo stesso abbiamo mandato una richiesta di delucidazioni, stiamo ancora aspettando la risposta. E’ capace solo di intervenire per togliere ore già programmate per inventarsi corsi, penalizzando le società che hanno allenamenti programmati e concordati da inizio stagione.

E’ capitato una volta che nel campo da basket esterno, un ragazzo giocando ha rotto il tabellone, il giorno stesso il nostro presidente ha contattato il sindaco segnalando la cosa e chiedendo espressamente che la riparazione venisse addebitata all’Asd Centro Basket e così è stato.

Le società sportive come la nostra devono avere certezze sulle strutture che utilizzano, in particolare nel proprio comune di residenza, noi a nostra volta diamo certezze alla federazione pallacanestro e soprattutto a tutti i nostri atleti che pagano la quota di iscrizione. La stagione agonistica inizia a metà agosto e finisce il 30 giugno, non possiamo essere alla mercé di gente che non è competente”.