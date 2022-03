Il cuore di Olginate batte per l’Ucraina, la raccolta a Villa Sirtori fa il pieno

Tantissimi i generi di prima necessità raccolti nel giro di una manciata di ore

“Non avevo dubbi che la risposta dei cittadini olginatesi e dei paesi limitrofi sarebbe stata grande”

OLGINATE – Un via via continuo, cittadini di Olginate ma tanti anche dai paesi limitrofi, hanno risposto in maniera massiccia all’appello di aiuto per l’emergenza in Ucraina. Il punto di raccolta straordinario allestito nella sala espositiva al piano terra di Villa Sirtori è aperto soltanto da poche ore ma sono già tantissimi i generi di prima necessità raccolti.

Una ventina di volontari, tra loro si sono rimboccati le maniche anche alcuni bambini, sono impegnati a smistare e fare ordine tra generi alimentari, indumenti, coperte, medicinali e quant’altro possa servire a far fronte a un’emergenza che diventa sempre più grande ora dopo ora. Questo fiume di aiuti confluiranno con la raccolta che viene portata avanti a Lecco da comune e chiesa Ortodossa di Myra.

“Abbiamo deciso di attivare un punto di raccolta anche a Olginate per far sentire la nostra presenza come comunità infatti stanno collaborando amministrazione e associazioni – ha detto il sindaco Marco Passoni -. Tutto ciò che la gente ci sta portando verrà poi consegnato a Lecco per far confluire tutto in un unico canale. I cittadini di Olginate e dei paesi limitrofi hanno risposto con il cuore ma non avevo dubbi. Abbiamo aperto oggi alle 9 e c’era già un furgone che ha scaricato un bancale di roba”.

“Questa guerra ha colpito molto le coscienze, dal paese arrivano diverse sollecitazioni e questo è davvero ammirevole: stiamo cercando di organizzarci con le altre associazioni del territorio per capire le varie necessità – ha continuato il sindaco -. Anche sul fronte della ricerca di alloggi sappiamo già che qualcuno avrà bisogno di accoglienza perciò abbiamo già cominciato a raccogliere le disponibilità in linea con le disposizioni della Prefettura. La cosa importante è lavorare in sinergia e farsi trovare pronti al momento giusto”.

Il punto di raccolta di Olginate sarà aperto anche nel pomeriggio di oggi (5 marzo) a Villa Sirtori dalle 14 alle 18 e mercoledì 9 marzo nella sala consigliare del municipio (piazza Volontari del Sangue) dalle 14 alle 18.