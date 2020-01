In cammino da Consonno a Olginate per accompagnare i Re Magi

Successo per la 5^ Fiaccolata dell’Epifania

Festa a Olginate per l’arrivo dei Re Magi

OLGINATE – Anche Olginate ha rivissuto l’arrivo dei Re Magi con la 5^ edizione della Fiaccolata dell’Epifania organizzata dagli oratori di Olginate, Garlate, Pescate e dal Gruppo Sportivo Oratorio San Giuseppe Olginate.

In tanti, oggi pomeriggio, si sono ritrovati di fronte alla chiesa del paese per la salita a piedi verso Consonno dove, al Bar De La Spinada, ad attenderli c’era un ristoro con tè caldo, panettone e pandoro. Il gruppo, dopo la distribuzione delle lanterne, è ripartito per la fiaccolata verso il centro del paese (chi non voleva camminare è potuto scendere grazie a un servizio navetta).

Alle ore 18.30, all’incrocio con via Citerna, il gruppo si è unito ai Re Magi per procedere poi verso la chiesa parrocchiale di Olginate per l’atteso incontro con Gesù Bambino. Il bel pomeriggio si è concluso con una cena in compagnia a base di pizza e panettone.