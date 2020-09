Pescate. Le telecamere beccano un altro furbetto della spazzatura

Abbandona un sacchetto davanti alla scuola media

Rintracciato dalle telecamere l’uomo verrà sanzionato

PESCATE – Le verifiche della Polizia Locale sono ancora in corso perché potrebbe aver commesso altre violazioni, in tal caso la sanzione sarebbe ancora più corposa. L’occhio della telecamera lo ha immortalato mentre abbandonava un sacchetto della spazzatura sul piazzale della scuola media, tra l’altro a pochissime metri da un cestino.

“Lo sanno tutti che questi comportamenti a Pescate non sono tollerati – ha detto il sindaco Dante De Capitani – eppure questo signore stamattina presto (martedì), passando in via Papa Giovanni XXIII ha fermato l’auto, è sceso e ha lasciato un sacchetto di rifiuti proprio sul piazzale della scuola media, nella zona di ingresso degli studenti, a due metri da un cestino dei rifiuti”.

L’uomo evidentemente non ha fatto i conti con le sentinelle pescatesi: “Subito mi hanno segnalato la cosa e con le nostre 55 telecamere, che come si vede non son proprio inutili e anzi funzionano tutte, siamo risaliti all’autore del gesto che verrà sanzionato”.