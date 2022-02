Protezione Civile: sabato esercitazione intercomunale tra Olginate e Valgreghentino

Sessanta volontari saranno impegnati nell’ambito del programma Fiumi Sicuri

Interventi sul torrente Greghentino: presenti anche i gruppo di Dervio, Garlate e Valle San Martino

OLGINATE – I gruppi di Protezione Civile dei comuni di Olginate e Valgreghentino effettueranno un’esercitazione intercomunale sul torrente Greghentino nell’ambito del programma provinciale “Fiumi Sicuri” per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Saranno una sessantina i volontari che saranno impegnati sabato 19 febbraio dalle ore 7.30 alle ore 17 (in caso di maltempo l’esercitazione sarà posticipata al sabato successivo) su diversi siti d’intervento collocati tra i comuni di Olginate e Valgreghentino. Lo scenario di intervento verrà suddiviso in zone per evitare interferenze fra le varie squadre che parteciperanno.

Un totale di 60 volontari: presenti i gruppi di Olginate (capofila) e Valgreghentino a cui si aggiungeranno i gruppi di Dervio, Garlate e Valle San Martino. Diversi gli obbiettivi che si vogliono sviluppare attraverso l’esercitazione: integrazione e collaborazione con diversi gruppi di Protezione Civile; formazione dei volontari; utilizzo in sicurezza delle attrezzature necessarie all’intervento in progetto; pulizia delle sponde del torrente Greghentino per favorire il regolare deflusso delle acque; verifica e controllo delle opere idrauliche presenti in sito.