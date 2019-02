Illuminazione del Terzo ponte, Anas risponde al sindaco di Pescate

“A breve verranno istallati corpi illuminanti con nuovi elementi con tecnologia led”

PESCATE – Nei giorni scorsi il sindaco di Pescate era tornato sulla questione dell’illuminazione mal funzionante sul terzo ponte.

In particolare aveva fatto sapere che, a seguito della lettera inviata ad Anas, se fosse rimasta senza risposta avrebbe preso le dovute contromisure.

Oggi pomeriggio, venerdì, è arrivata la tanto attesa risposta: “La tematica è già stata affrontata dai nostri tecnici che hanno riscontrato la necessità di interventi mirati al ripristino e alla sostituzione delle linee di alimentazione e vie cavi poste in corrispondenza dello spartitraffico centrale del ponte Manzoni oltre che la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con nuovi elementi con tecnologia led”.

Anas ha inoltre scritto al sindaco che, a breve, farà pervenire il cronoprogramma degli interventi al fine di concordare le modalità di cantierizzazione prevista nel mese di marzo.

“Sul nuovo ponte sono contento che le mie richieste di una pista ciclopedonale, inizialmente non prevista, siano state recepite. Sull’illuminazione del Terzo ponte credo che sia condivisibile aspettare un mese per avere impianti nuovi e più efficienti. Non mollo comunque l’attenzione e aspetto gli interventi promessi – ha detto il sindaco Dante De Capitani -. Ringrazio anche l’amministratore delegato di Anas ingegner Simonini per la solerzia dimostrata nel caso”.