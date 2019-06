Caos sulle strade cittadine a seguito della chiusura del tunnel del Barro sulla SS36 in direzione Nord

De Capitani annuncia la chiusura dell’accesso al Terzo Ponte per sabato 6 Luglio

PESCATE – “La provinciale 72 Pescate-Lecco è completamente bloccata, la provinciale 60 Galbiate-Pescate completamente bloccata. I miei cittadini che manco riescono ad uscire di casa in auto e migliaia di automobilisti in coda sotto il sole cocente”.

Picchia duro il sindaco di Pescate Dante de Capitani come il sole in questa torrida giornata di sabato 29 Giugno, resa ancor più “scottante” dalla chiusura del tunnel del Monte Barro lungo la SS36 in direzione Nord (Sondrio) da parte di Anas per la caduta di alcuni calcinacci.

“Stiamo portando l’Africa in Italia anche come viabilità. E’ una vergogna e ci sono precise responsabilità per questa situazione assurda e da Terzo mondo. Io mi chiedo come facciano certi politici a non vergognarsi di questa situazione, mi vergogno io per loro. Io che sono l’unico che almeno mi batto per qualcosa e rischiando anche del mio, perché portare all’attenzione della pubblica opinione queste situazioni come sto facendo da cinque anni non è facile. Tutti gli automobilisti in coda adesso spero che si ricordino davvero di questi disagi evitabili e ne chiedano conto. Io non ci sto a subire passivamente queste problematiche create da altri e a subire i ritardi di un ponte il Pescate-Bione che Anas dava quasi per imminente solo 3 anni fa“.

Il sindaco di Pescate è un fiume in piena: “Un ponte – prosegue – che risolverebbe quasi tutti questi problemi viabilistici e si è fermato nei cassetti dell’Anas di Milano. Ho chiesto un incontro con Massimo Simonini Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas proprio perché ho perso fiducia dell’Anas regionale e del capo compartimento Nord Est ing Dino Vurro in particolare. Sono anni che mi promette un progetto definitivo che ancora non ho visto. E anzi, invito proprio l’ing. Vurro a venire sugli svincoli del Terzo ponte a Pescate sabato 6 luglio prossimo, quando chiuderò l’accesso, con il progetto in mano, almeno si renderà conto di persona che ogni giorno che passa può diventare un giorno d’inferno per il nostro territorio e per gli automobilisti in transito. E’ si renderanno conto in tanti della mia battaglia per portare vivibilità al mio paese e di riflesso all’intero territorio”.

Traffico intenso e lunghe code che si sono formate anche in altri comuni, come a Valmadrera in via Como, da Parè a Malgrate, e ancora a Galbiate lungo la Sp51 e all’ingresso della città di Lecco.