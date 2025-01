“Pizza e Passaporto”. Workshop per giovani a Primaluna e Mandello

Un incontro sulle opportunità di mobilità internazionale

L’iniziativa rivolta ai giovani tra i 17 e i 30 anni

MANDELLO/PRIMALUNA -Un workshop intitolato “Pizza e Passaporto!”, pensato per giovani tra i 17 e i 30 anni, con l’obiettivo di esplorare le opportunità di mobilità internazionale. L’iniziativa, organizzata dagli sportelli orientativi delle Antenne Territoriali e dal Punto Giovani di Mandello del Lario, offrirà spunti preziosi per chi desidera ampliare i propri orizzonti all’estero.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare e dialogare con giovani che hanno vissuto esperienze all’estero, come il Servizio Civile Universale, il programma Au Pair, Erasmus+ e il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC). Questi giovani condivideranno le loro storie, rispondendo alle domande e alle curiosità dei presenti. Le testimonianze offriranno uno spunto concreto su come le competenze e le esperienze maturate all’estero possano essere utilizzate per arricchire il territorio e contribuire al suo sviluppo.

L’evento si svolgerà dalle ore 17:45 e sarà replicato in due date. Il 24 gennaio a Primaluna presso la sede degli Alpini di Cortabbio (Piazzetta Beato Carlo Gnocchi), in collaborazione con l’associazione Asnin de Cortabi e il 7 febbraio a Mandello del Lario presso il Punto giovani di Mandello (Via Alessandro Manzoni, 44/3).

La partecipazione è gratuita, per iscriversi è necessario compilare il form online.

L’iniziativa è sostenuta dal progetto “Giovani radici…restare per crescere” della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”. Il progetto è realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni è possibile mandare una e-mail a antenneterritoriali@sineresi.it o telefonare al numero 331 235 6790.