Il 20 marzo, a Primaluna, una serata per presentare gli interventi di valorizzazione

In programma anche la realizzazione di un’area camper e di un parco giochi lungo la ciclabile

PRIMALUNA – La ciclabile come volano per lo sviluppo turistico in Valsassina.

La pista rappresenta una infrastruttura importante e, con la riapertura in vista della bella stagione dopo il cedimento di un argine del Pioverna, sono in programma una serie di novità.

Ed è proprio il comune di Primaluna a presentare gli interventi di valorizzazione storico, culturale e turistica.

Interventi già pronti che saranno descritti alla cittadinanza nella serata di mercoledì 20 marzo (ore 21) in programma nel salone dell’oratorio, proprio accanto al comune.

Grazie al finanziamento del Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine, Primaluna è riuscita a dar vita a una serie di progetti.

A introdurre la serata sarà il sindaco di Primaluna Mauro Artusi: “Cominceremo presentando l’intervento conservativo della torre di Primaluna e di palazzo Zanaboni a cura dell’architetto Alessia Silvetti“.

Un’altra importante novità è il progetto Ri-vivi Primaluna: “Un percorso virtuale alla scoperta di Primaluna. Attraverso il proprio smartphone si potranno scoprire i punti storici e più importanti del borgo”. Ri-vivi Primaluna è a cura di ProgettoVR dell’architetto Davide Corti e del geometra Augusto Anzani.

Quindi toccherà alle Miniere di Cortabbio con gli interventi di qualificazione turistica e valorizzazione del parco minerario a cura dell’ingegner Tomaso Invernizzi.

La possibilità per le persone diversamente abili di visitare la miniera, il nuovo scivolo e, infine, la realtà virtuale (quest’ultimo progetto a cura di Progetto VR e Grignolo di Dario Milani).

La serata si concluderà con la proiezione del video “Explore Miniere Turistiche” di Yuri Palma.

Non sono le uniche novità…

“Questi sono tutti progetti già realizzati – ha spiegato il sindaco Artusi – ma ce ne sono altri che sono stati approvati e sono in fase di appalto”.

Si tratta d un’opera grossa, divisa in più lotti, che prevede la riqualificazione della zona lungo il Pioverna.

“Si partirà con la realizzazione di un’area camper – ha concluso il sindaco – quindi abbiamo in previsione la realizzazione di un parco giochi oltre alla riqualificazione della zona attigua ai campi da tennis”.